Adliyede otoparkında kafasına bariyer çarpan yaşlı adam yaralandı

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Samsun'da adliyenin otopark çıkışındaki elektronik bariyeri geçerken kafasına çarpan yaşlı adam yaralandı.

Olay, Samsun Adliyesi özel otoparkı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işi için adliyeye giden 73 yaşındaki H.Y., araç geçtikten sonra kalkan bariyeri fark etmeyerek araç yolundan ilerlerken kapanan elektronik bariyer kafasına çarptı. Kafası kanayan ve yaralanan yaşlı adam için ambulans istendi. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla müdahalelere edilen H.Y. hastaneye gitmek istemedi. H.Y. kafası pansuman yapıldıktan sonra ambulanstan inip işleri için adliye binasına gitti.

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