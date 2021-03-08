Yılmaz: “Kadınlar hem toplumun hem ailenin temeli”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir” dedi.

Kazım Yılmaz, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yaptığı açıklama ile kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Borsa Başkanı Yılmaz, "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur, eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bu vesileyle başta eşim ve kızlarım olmak üzere, varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, Türkiye’de ve dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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