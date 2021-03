Murzioğlu, personeli için fidan bağışında bulundu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, personeli adına TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulundu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde personelini unutmadı. 8 Mart tarihinde her yıl personeline sembolik hediye dağıtan Başkan Murzioğlu, bu yıl ise farklı bir uygulama yaparak, TEMA Vakfı’na Oda’da çalışan kadın personel ve erkek personelin de eşleri adına fidan bağışında bulundu. Murzioğlu ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin eşleri ve Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri adına da birer adet fidan bağışında bulundu.



Toplumun en büyük güvencesi

Kadınların gücünün, medeniyetin göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Murzioğlu, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yaşama etkin katılımı toplumların, devletlerin ve milletlerin gücüne güç kattığı aşikardır. Biz Türk kadının ne kadar güçlü, azimli ve üretken olduğunun farkındayız. Bunu biz tarihimizde atalarımızda gördük ve bugün de görüyoruz. Kadının duygusal zekâsı ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme her alanda varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Bu özel gün vesilesiyle Oda olarak her yıl personelimize sembolik hediye takdim ediyorduk. Bu yıl ise, her birinin adına toplam Türkiye’nin çeşitli yerlerine dikilmek üzere fidan bağışı yaptık. Temennimiz köklerimize tutunarak hep birlikte el ele göğe yükselebilmek” diye konuştu.

