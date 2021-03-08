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Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor (2)

DHA

Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor (2)


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Samsun'da boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap'a, çevredeki vatandaşların tepki gösterip darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde vatandaşlar İbrahim Zarap'ı darbederek eş E.M.'yi kurtarıyor. 
EŞİNİ SİLAHI TEHDİTDEN YARGILANIYOR
Şüpheli İbrahim Zarap hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Zarap hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2021-03-08 15:01:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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