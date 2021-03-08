Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor (2)

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap'a, çevredeki vatandaşların tepki gösterip darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde vatandaşlar İbrahim Zarap'ı darbederek eş E.M.'yi kurtarıyor.

EŞİNİ SİLAHI TEHDİTDEN YARGILANIYOR

Şüpheli İbrahim Zarap hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Zarap hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-03-08 15:01:45



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