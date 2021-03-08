Samsun'da sokak ortasında dehşet saçan eski koca, daha önce babasının aracını çalmış



Müslim SARIYAR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, boşandığı E.M.'yi (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekmetokat döven İbrahim Zarap´ın (27), olay sırasında 185 promil alkollü olduğu belirlendi. Tutuklanan Zarap´ın uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı olduğu, babasının arabasını çaldığı gerekçesiyle de `Hırsızlık´ suçundan hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekmetokat saldırdı. Zarap'ın yere yığılan E.M.´ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABASININ ARACINI DA ÇALMIŞ

Poliste, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Zarab´ın babasına ait aracı çaldığı için de hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Zarab´ın, alkol muayenesinde 180 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Eski eşi tarafından feci şekilde dövülen E.M.´nin ifadesine de DHA ulaştı. E.M. ifadesinde, "İbrahim Zarap ile 2.5 yıl önce ayrıldık. Kendisi daha önce de beni darbetmişti. Bununla ilgili de şikayetçi olmuştum. Bugün İbrahim çocuğumuzu yanına almıştı. Çocuğu almak için İbrahim ile telefonlaştık. Sonra buluşma yerine gittim. İbrahim´e 10 metre kala çocuğu göndermesini söyledim. İbrahim de gel al dedi. Ben de gönder alkollüsün dedim. Koşarak yanıma geldi ve yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya başladı. Kafamı yere vurdu" dedi.

AMELİYATLI YERİMİ BİLMESİNE RAĞMEN ORAYA VURMAYA DEVAM ETTİ

Ameliyatlı olduğu bölgeyi bildiği halde, bu noktaya defalarca tekme vurduğunu belirten E.M., "Ağzımdan yüzümden gelen kan nedeniyle göremez hale geldim. Yüzüme de vurmaya devam etti. Sonrasında bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Eşime tehdit ve hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Kadın sığınma evine gitmek istemiyorum. Ailemin yanında kalacağım, oraya yaklaşmamasını istiyorum" dediği öğrenildi.

180 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İbrahim Zarap ise, "Kızımı alarak gün boyu vakit geçirdik. Akşama doğru da anneme bıraktım. Arkadaşlarımla buluşup alkol aldım. Kızımın yanında alkol almadım. 21.15 sıralarında da eski eşim E.M´yle telefonla konuşarak buluştuk. `Sana bir daha çocuğu göstermeyeceğim´ dedi. Bunun üzerine sinir krizi geçirdim. Eski eşime saldırdım yüzüne ve vücuduna yumruk ve tekme attım. Çevreden gelen vatandaşlar bana saldırdı. Bunlardan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Müslim SARIYAR

2021-03-08 16:18:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.