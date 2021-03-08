Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 216 kişiye ceza

– Samsun’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 216 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği 6 8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 216 şahsa 373 bin 746 TL idari para cezası verildiğini açıkladı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 68 Mart 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 216 şahsa idari işlem yapılarak 373 bin 746 TL idari para cezası uygulanmıştır.”

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