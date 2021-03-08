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Samsun’da asayiş uygulaması Birçok aranan şahıs ve suç unsuru ele geçirildi

İHA

Samsun’da asayiş uygulaması Birçok aranan şahıs ve suç unsuru ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında birçok aranan şahıs yakalanırken, suç unsurlarına da el konuldu.
Samsun’da 5 Mart günü saat 08.00 ile 8 Mart günü saat 08.00 tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şüpheli araç, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda; birçok şahıs ve suç unsuru ele geçirildi.
Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan uygulamalarda 32 bin 554 şahsın GBTHES sorgusu yapılmış, 74 aranan şahıs tespit edilmiş, 26 şahsa adli işlem yapılmış, 172 şahsa idari işlem yapılarak 91 bin 311 TL para cezası uygulanmış, 7 bin 1 araç kontrol edilmiş, 41 araca cezai işlem yapılarak 57 bin 159 para cezası uygulanmış, 2 aranan araç yakalanmış, 1 araç trafikten men edilmiş, bin 15 iş yeri kontrol edilmiş, 4 iş yerine cezai işlem yapılmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 45 adet delici/kesici alet, 17,32 gram kenevir tohumu, 1,53 gram esrar, 74,15 gram kannabinoid, 20,93 gram metamfetamin, 105 adet ectasy hap, 557 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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