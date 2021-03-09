Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., kendisine işlem yapan mahalle bekçisine kafa atıp, kaçtı. Yakalanan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, 55 ABS 341 plakalı otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak´ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-09 08:58:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.