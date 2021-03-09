Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Ürettiği mantarlar kapış kapış satılıyor Üretici Burak Duran: "Pazar sorunu yok, topladığımız anda satabiliyoruz"

Samsunlu genç girişimci üniversiteyi bitirdikten sonra geri döndüğü köyünde istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı. Pazar sorunu yaşamayan girişimcinin ürünleri kapış kapış satılıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 2 yıl önce mezun olan Burak Duran, sağlık problemleri nedeniyle döndüğü Alaçam ilçesi Doyran Cırtlak Mahallesi'nde evinin yanında 50 metre karelik bir tesis kurdu. Tesiste istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan Duran, hem kendi işinin patronu oldu hem de ailesine katkı sağlıyor. Pazar sorunu yaşamayan Duran, mantarları toptan kilosu 1112 liradan, perakende ise 15 liradan satıyor.



"Pazar sorunu yaşamıyoruz"

Burak Duran, "2 yıl önce üniversiteden mezun oldum. Sağlık problemleri yaşadım. Yaşadığım sağlık problemlerinden sonra çiftçilik yapan ailemin yanına geldim. Tedavi sürecim içinde ailemin yanında kaldım. Bu süreçte de kendime bir iş imkanı oluşturup, kendi bir uğraşım osun istedim ve aileme katkı sağlamak için kültür mantarı yetiştiriciliğine başladım. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin 2 aylık bir süreci oluyor. Kompostu yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra 40 günlük bir süreci oluyor. Bu süreçte kompostların derecelerini kontrol ediyoruz. Belli bir ayarda tutuyoruz, sulama yapıyoruz, ilaçlama yapıyoruz. Nem ölçerimizle nemini ayarlıyoruz. Bu şekilde kontrol ediyoruz. 40 günlük bir sürecin ardından toplamaya başlıyoruz. İlk toplamamız üç dört gün sürecek. Bugün itibarıyla toplamaya başlayacağız. İki üç gün sürmesini bekliyoruz. Sonra belli aralıklar vererek 2 hafta boyunca devam edecek. Pazar konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Topladığımız anda satışımızı yapabiliyoruz. Ayrıyeten de kendimizde pazarcılığını yapıyoruz. Elimizde çok mantar olursa o zaman alıcılarla buluşturuyoruz. Toptan fiyatı kilosu 1112 lira arasında. Perakende ise 15 lira olarak satıyoruz” dedi.

Duran, kurduğu tesiste yıllık 10 ton mantar üretmeyi hedefliyor.

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