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Eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı Eşine dehşeti yaşatan kocanın 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

İHA

Eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı Eşine dehşeti yaşatan kocanın 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Samsun'da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocasının, 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, genç kadın ise verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlattı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 21.00 da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim Z. eski eşi 25 yaşındaki Emriye M.'ye sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözleri önünde tekmeler atarak darp edip yaralamıştı. Emriye M.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Z. ise çıkardığı mahkemece tutuklanmıştı.
İbrahim Z.'nin olay sırasında 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi devam eden Emriye M.'nin ise verdiği ifade ortaya çıktı. Emriye M. ifadesinde yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Genç kadın." İbrahim Z. ile yaklaşık iki buçuk yıl önce ayrıldık. Eski eşim olur. Kendisinden daha önce yine beni darp ettiği için davacı ve şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma kararı aldırılmıştı. Müşterek evliliğimden bir kız çocuğumuz var. Olay günü İbrahim çocuğumu yanına almıştı. Bende çocuğu almak için İbrahim ile telefondan haberleştik. Canik Belediye önünde olduğunu söyledi. Ben de buluşmaya tek başıma gittim. Kızım babasının yanındaydı. Ben İbrahim'e 15 metre kala çocuğu göndermesini istedim. İbrahim 'Gel al çocuk burada' dedi. Ben kendisine tekrar çocuğu gönder alkollüsün dedim. Bunun üzerine üzerime gelerek bana yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya devam etti. Kafamı yerlere vurdu. Karnımda bulunan ve kendisinin de yaralı olduğunu bildiği ameliyat yerime de yine defaten tekme ile vurdu. Benim ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu. Bu sırada yine yüzüme darbe aldım. Sonrasında da gözümü hastanede açtım. Olayın etkisiyle bayılmışım. Olay sırasında telefonumu da kırmış. Ben eşime kesinlikle tehdit hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum. Eski eşim İbrahim Z.'den davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.
Tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen İbrahim Z. ise ifadesinde," Emriye M. ile 2.5 sene önce karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Bu evliliğimizden 5 yaşında kızımız var. Çocuğum mahkeme kararı ile annesindedir. Olay günü eşim Emriye'yi cep telefonundan aradım. Liman Mahallesi'nde bulunan babasının evinden kızımı teslim aldım. Tam olarak saat kaçta aldığımı hatırlamıyorum. Akşam saatlerine kadar çocuğum ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'ndeki evimde vakit geçirdik. Bir süre kızımı anneme emanet ederek dışarıda arkadaşlarımla birlikte alkol aldım. Kızımın yanında alkol almadım. Sonrasında eşim ile akşam saat:21:00 sıralarında kızımı alması için telefondan görüştü. İkametime yakın olan Canik Belediye önünde kızım ile birlikte annesi ile buluştuk, Emriye belediyenin önüne tek geldi. Karşılıklı konuşmaya başladık. Konuşma sırasında eşim bana "çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim" dedi. Bende bunun üzerine sinir krizi geçirdim. Sonrasında eşime saldırdım. Yüzüne ve vücuduna vurduğumu hatırlıyorum. Ellerimle, tekmeyle ve yumrukla kendisini darp ettim. Olay sırasında sinirle yine eşime ait olduğunu bildiğim telefonu yere atarak parçaladım. Çevreden vatandaşlar olay sırasında beni eşimden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ben bu sırada vücuduma darbe aldım. Bu şahısların tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim. Sinir krizi geçirdiğim için olaya ait hatırladıklarım bu şekildedir" şeklinde konuştu.
İbrahim Z. 'nin olay sırasında 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

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