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Eşini sokak ortasında döven koca; `Ailevi mesele karışmayın, bu işi burada bitireceğim´ diye bağırmış

DHA

Eşini sokak ortasında döven koca; `Ailevi mesele karışmayın, bu işi burada bitireceğim´ diye bağırmış


Müslim SARIYAR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da E.M. (24) adlı kadının sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde boşandığı İbrahim Zarap (27) tarafından öldüresiyle dövüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından E,Y. adlı kadın polis verdiği ifadesinde, "Elinde sopayla yaklaşık 30 kez vurduğunu gördüm. Müdahale etmek isteyenlere de, `Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim´ diye bağırıyordu" dediği belirtildi. Bu arada E.M.´nin lise aşkı olan İbrahim Zarap´a kaçtığı, evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü kaydedildi.
Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekmetokat saldırdı. Zarap'ın yere yığılan E.M.´ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 
LİSE AŞKINA KAÇMIŞ 
E.M.´nin 2014 yılında henüz 17 yaşındayken lise aşkı olan İbrahim Zarap´a kaçtığı ve evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü ortaya çıktı. Evliliğinin ardından alkol ve uyuşturucu bağımlısı İbrahim Zarap´ın, sürekli şiddet uyguladığı E.M´yi 2018 Nisan ayında da ölümle tehdit ettiği, bu nedenle genç kadının şikayetçi olduğu belirtildi. Aynı yıl boşanma davası açan E.M´nin verdiği ifadeye de DHA ulaştı. E.M ifadesinde, "İbrahim´le 3 yıllık evliyim. 1 tane çocuğumuz var. Eşim ile anlaşamadığım için 1 yıldır ayrı yaşıyorum ve boşanmak üzereyim. Ben iş yerindeyken beni aradı. Bana `çocuğu almak istiyorum´ dedi. Ben de tamam dedim. Sonra bir kadın arkadaşıma sosyal medyadan mesaj atmış ve çocuğu alacağını kendisinin de yanında olmasını istemiş. Bunun üzerine kadın arkadaşım beni arayarak durumu iletti. Hemen İbrahim´i arayarak `Çocuğumu alamazsın. Alacaksan tek al´ dedim. Telefonu kapattım. O da annemi aramış. `İstediğim zaman çocuğumu alırım siz kim oluyorsunuz. Şimdi oraya geliyorum mahalleyi birbirine katacağım´ demiş. Sonra da telefonu kapatıp beni aradı. 'Şimdi iş yerine geliyorum. Bak seni nasıl rezil edeceğim. Seni keseceğim, seni öldüreceğim. Çocuğu da göremezsin kaçıracağım' deyince ben de şikayet için geldim. Bana şiddet, tehdit ve hakarette bulunmasını istemiyorum. Bana, iş yerime, çocuğuma, ikametime yaklaşmasını istemiyorum. İletişim araçları ile bana ulaşmasını istemiyorum. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.
`AİLEVİ MESELE, SİZ KARIŞMAYIN BU İŞİ BURDA BİTİRECEM, ÖLDÜRECEM 
Bu arada olayın görgü tanıklarından E.Y.´nin polise verdiği ifadede, "ATM´de para çekerken ismini polis merkezinde öğrendiğim İbrahim Zarap isimli şahıs elinde yaklaşık yarım metre uzunluğunda 5 santim kalınlığında siyah sopa ile ayağının altına aldığı kadına defalarca vurduğunu gördüm. Şahıs en az 30 kez sopayla kadının vücudunun çeşitli yerlerine vuruyordu. Sopayla vururken bir taraftan da yumruk ve tokat atıyordu. Bu sırada çevreden birkaç kişi geldi. Bu şahıs çevreden gelen vatandaşlara, `Ailevi mesele siz karışmayın. Ben bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim´ şeklinde bağırdı. Polis gelene kadar kadına vurmaya devam etti" dediği öğrenildi.
Öte yandan E.M, olayın şokuyla sopayı hatırlamadığını belirtirken, İbrahim Zarap ise elimde sopa yoktu" dediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Müslim SARIYAR
2021-03-09 11:22:27

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