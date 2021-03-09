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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına şiddetin sebebi özgüven eksikliği

İHA

Kadına şiddetin sebebi özgüven eksikliği

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da yaşanan kadına şiddet olayı nedeniyle şiddet konusunda bilgilendirmede bulunan Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, özgüven eksikliği olan kişilerin kadınlara karşı şiddete başvurduğunu söyledi.
Toplumda uygulanan şiddet oranının yüksek olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Psikoloji Kliniği’nden Psikolog Enise Öziç, “Kadına şiddet defalarca yaşadığımız ve kınadığımız bir toplum sorunudur. Geçtiğimiz günlerde de Samsun’da yaşanan bir kadına şiddet olayıyla karşı karşıya kaldık; görüntüleri izlerken hepimiz aynı acıyı hissettik ve bunlara şahit olan bir çocuğun korkusunu, çaresizliğini birlikte yaşadık. Kadına/insana yönelik her türlü şiddet kabul edilebilir değildir. Bu sorun hem toplumsal hem de bireysel bir sorumluluk gerektirmektedir. Üzülmek normal ancak şiddetin engellenmesi adına yeterli değildir ve daha fazlasını yapmamız gerekmektedir. Şiddet uygulama davranışı ya da öfke kontrolsüzlüğü psikiyatrik ve psikolojik bir sorundur. Şiddet bir sorun çözme yöntemi değildir. Toplumda şiddet uygulayan insanların geçmiş yaşamlarında şiddete maruz kalma oranlarını yüksek görüyoruz. Aynı zamanda empati yeteneği olmayan terk edilme toleransı düşük olan, patolojik kıskançlığa sahip kişilerin şiddet uyguladığını görüyoruz. Alkol ve madde bağımlılığını da bunun nedenleri arasında sayabiliriz. Şiddet, sadece fiziksel olarak uygulanmamaktadır. Psikolojik baskı, aşağılama, hor görme, azarlama gibi davranışlar da kadınlara uygulanan şiddet biçimleri arasındadır ve psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik şiddetin zararları da fiziksel şiddet kadar yüksektir. Örneğin bir kadının kocasından aldığı fiziksel darbın kadında hissettirdiği duygu ile kocası tarafından aşağılandığında ya da azarlandığında hissettiği duygu benzer travmatik etkileri oluşturmaktadır” dedi.

Çaresizlik öfkeye dönüşüyor
Özgüven eksikliği olan kişilerin şiddete başvurduğunu ifade eden Psikolog Enise Öziç, “Kimlerin şiddet uyguladığı veya neden şiddete başvurulduğu sorularının cevabı değişken olsa da, ortak noktada buluşulmaktadır. Başta gelen özgüven eksikliklerinin ve yetersizlik duygularının hissedilmesinin ardından kişinin bunları kabul edememesi ve bununla birlikte duygu durumunu ifade edebilecek iletişim becerisine sahip olmaması, kişiyi fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamaya itmektedir. Aynı zamanda yetişkinler açısından bakıldığında ekonomik sorunlar, iş ile ilgili problemler, sağlık sorunları ve kaldırılamayan sorumluluklar kişinin çaresizlik hissetmesine neden olmaktadır. Hissedilen bu çaresizlik ise öfkeye dönüşerek karşı tarafa yansımakta, bazen fiziksel bazen de psikolojik şiddet olarak ortaya çıkabilmektedir. Kadınlar sadece erkekler tarafından değil kadınlar tarafından da evde, işte, toplumda çeşitli şekillerde şiddete maruz kalmaktadır; kadının kadına uyguladığı şiddet en üzücü travmalardandır” diye konuştu.

Şiddete başvuranlar duygu durumunu gözden geçirmeli
Şiddete eğilimli olan kişilerin duygularını gözden geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Psikolog Enise Öziç, “Şiddet uygulayan kişi aslında ‘ben kendimi aciz hissediyorum’ ya da ‘özgüven sorunu yaşıyorum’ demektedir. Uyguladığı beden dilinin ifadesi budur. Ancak gizlemek istediği duygularını bu şekilde daha çok açığa çıkarmaktadır ve bununla da kalmayarak bir başka kişinin de hayatını travmatik hale getirmektedir. Şiddet gören kadınların birçoğunda sebebi belirlenemeyen fiziksel ağrılar, mide sorunları gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra depresyon, panikatak gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bir başka kadının eşimiz olsa dahi hayatını travmatize etme hakkına asla sahip değiliz. Bu nedenle şiddete eğilimli olan kişilerin mutlaka duygularını gözden geçirmeleri, hissettikleri duyguları kabullenerek sağlıklı çözüm yolları aramaları ve duygularını sağlıklı şekilde ifade etme yollarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kadına uygulanan hiçbir şiddet hissedilen olumsuz duyguyu ortadan kaldırmamaktadır. Ancak o duygunun kabullenilmesi ve çözümlenmeye çalışılması kişinin hem kendisi hem de çevresi için sağlıklı yaşamı mümkün kılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Samsun’da yaşanan kadına şiddet olayının son olması ve kadınların hiçbir şekilde şiddet görmemesi dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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