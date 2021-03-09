Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Proje kapsamında Samsun’daki okullarda hummalı çalışmalar yürütülüyor

“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında Samsun’da yer alan okullarda fiziki alt yapısının güçlendirilmesi, kalitesinin arttırılması, okullar arası başarı farklarının azaltılması, alet, makine ve teçhizatlarının yenilenmesi, döner sermayenin güçlendirilmesi, üretime katkı sağlayacak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin maddi imkanlarının iyileştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan gücünün karşılanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye çapında başlatılan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında Samsun’da 17 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde faaliyetler devam ediyor. Proje kapsamında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin her konuda desteklenmesine, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine ve üretimin arttırılmasına hız veriliyor. Proje başlangıcından bu yana Samsun’da proje tanıtım toplantıları, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi, öğretmenlere ve idarecilere yönelik Sınai Mülkiyet Hakları, Ölçme Değerlendirme ve İlkyardım eğitimleri, Bilim ve Sanat Merkezi Meslek Liseleri İşbirliği toplantıları, “Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarıyla Buluşuyor Projesi” çalışmaları, Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği eğitimleri devam ediyor.

Proje ile 17 okulun fiziki alt yapısının güçlendirilmesi, kalitesinin arttırılması, okullar arası başarı farklarının azaltılması, alet, makine ve teçhizatlarının yenilenmesi, döner sermayenin güçlendirilmesi, üretime katkı sağlayacak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin maddi imkanlarının iyileştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan gücünün karşılanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.