Haritadaki kırmızı alanlar 1 haftada pik yaptı

Samsun’da “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasındaki 1 haftalık değişime bakıldığında artış gösteren kırmızı alanlar tehlikeyi gözler önüne serdi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı normalleşme haritasında Samsun çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. 19 Şubat tarihinde haritadaki kırmızı alanların artış gösterdiği görülebiliyordu. 2 Mart tarihinde ise haritadaki yüksek risk alanlarının bütün şehir merkezini etkisi altına aldığı gözle görülür hale geldi. Ancak 1 haftalık değişime bakıldığında haritadaki bir anlık artış tehlikenin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. 9 Mart tarihinde haritadaki kırmızı alanların pik yapması dikkat çekiyor.
Normalleşmeye en uzak il olan Samsun'da risk haritasının 1 haftada artış göstermesi tedbirlerin önemini bir kez daha vurguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.