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Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 1,3 milyon kişi aşılandı Karadeniz’de en çok aşı yapılan il olan Samsun’da 1. doz aşı olan kişi sayısı 150 bini, 2. doz aşı olan kişi sayısı da 50 bini geçti

İHA

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 1,3 milyon kişi aşılandı Karadeniz’de en çok aşı yapılan il olan Samsun’da 1. doz aşı olan kişi sayısı 150 bini, 2. doz aşı olan kişi sayısı da 50 bini geçti

Korona virüsün (Kovid19) en fazla arttığı bölge olan Karadeniz’de 18 ilde 1 milyon 41 kişiye 1. doz, 317 bin 452 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 1 milyon 317 bin 493 kişiye aşı yapıldı.
Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşılama Samsun’a yapılırken, virüsün pik yaptığı ve kırmızı alarm veren diğer illerde de aşılanan insan sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye’de vaka sayısı en çok olan 5 ilde 608 bin kişi aşılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamların ardından Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka olan iller Samsun, Sinop, Ordu, Trabzon ve Giresun oldu. Bu illerden virüsün tavan yaptığı ve normalleşmeye en uzak illerden biri olan Samsun’da 158 bin 894 kişiye birinci doz, 50 bin 422 kişiye ikinci doz olmak üzere 209 bin 316 kişiye aşı yapıldı. Sinop’ta 33 bin 551 kişiye birinci doz, 9 bin 381 kişiye ikinci doz olmak üzere 42 bin 432 kişiye aşı yapıldı. Ordu’da 99 bin 170 kişiye birinci doz, 30 bin 591 kişiye ikinci doz olmak üzere 129 bin 761 kişiye aşı yapıldı. Trabzon’da 102 bin 228 kişiye birinci doz, 34 bin 256 kişiye ikinci doz olmak üzere 136 bin 484 kişiye aşı yapıldı. Giresun’da ise 69 bin 73 kişiye birinci doz, 21 bin 387 kişiye ikinci doz olmak üzere 90 bin 460 kişiye aşı vuruldu. Türkiye risk haritasında kırmızı alan içerisinde çok yüksek riskli grupta yer alan bu 5 ilde 462 bin 916 kişiye birinci doz, 145 bin 937 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 608 bin 853 kişiye aşı vuruldu.

Karadeniz’de bulunan 18 ilde toplam 1 milyon 317 bin kişi aşılandı
Elde edilen son verilere göre Artvin’de 24 bin 729 bin kişiye 1. doz, 8 bin 240 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 32 bin 969 kişiye aşı yapıldı. Rize’de 41 bin 586 kişiye 1. doz, 14 bin 129 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 55 bin 715 kişiye aşı yapıldı. Bayburt’ta 6 328 kişiye birinci doz, bin 955 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 8 bin 283 kişiye aşı yapıldı. Gümüşhane’de 12 bin 273 kişiye birinci doz, 3 bin 878 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 16 151 kişiye aşı yapıldı. Tokat’ta 77 bin 287 kişiye birinci doz, 24 bin 466 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 101 bin 753 kişiye aşı yapıldı. Amasya’da 50 bin 711 kişiye birinci doz, 17 bin 246 kişiye ikinci doz olmak üzere 67 bin 957 kişiye aşı yapıldı. Çorum’da 68 bin 572 kişiye birinci doz, 22 bin 310 kişiye ikinci doz olmak üzere 90 bin 882 kişiye aşı yapıldı. Kastamonu’da 53 bin 179 kişiye birinci doz, 15 bin 718 kişiye ikinci doz olmak üzere 68 bin 897 kişiye aşı yapıldı. Karabük’te 29 bin 973 kişiye birinci doz, 8 bin 467 kişiye ikinci doz olmak üzere 38 bin 440 kişiye aşı yapıldı. Bartın’da 26 bin 379 kişiye birinci doz, 6 bin 911 kişiye ikinci doz olmak üzere 33 bin 290 kişiye aşı yapıldı. Zonguldak’ta 73 bin 479 kişiye birinci doz, 20 bin 348 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 93 bin 827 kişiye aşı yapıldı. Bolu’da 43 bin 688 kişiye birinci doz, 16 bin 129 kişiye ikinci doz olmak üzere 59 bin 817 kişiye aşı yapıldı. Düzce’de 38 bin 671 kişiye birinci doz, 11 bin 618 kişiye ikinci doz olmak üzere 50 bin 289 kişiye aşı yapıldı. Bu illere vaka sayısı Türkiye’de en çok olan ilk 5 il olan Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon’da eklenince Karadeniz’de 1 milyon 41 kişiye birinci doz, 317 bin 452 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 317 bin 493 kişiye Kovid19 aşısı yapıldı.
Kontrollü normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de ise 7 milyon 666 bin 292 kişiye birinci doz, 2 milyon 535 bin 468 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 10 milyon 201 bin 760 kişiye aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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