12 Mart’ta Samsun’da bayram havası oluşturulacak Öğretmenler, öğrenciler, veliler hep birlikte İstiklal Marşı’nın 100. yılını kutluyor

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100. Yılına özel hazırlanan ve Mart ayı boyunca devam edecek özel etkinliklerle İstiklal Marşı'nın anlam ve önemini hatırlanacak.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Büyük temsil değeri olan temel bir metnin bu vesileyle heyecanla hatırlanması, aynı zamanda büyük ve mücadeleli tarihin ve bayrağın öneminin adım adım yaparak yaşayarak öğrenilmesi amacıyla, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerin katılacağı etkinlikler hazırlandı. 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren çocuklar evlerinde aileleri ile birlikte yaptıkları resimlere, afişlere, yazdıkları masallara ve atık malzemelerden yaptığı Türk Bayrağına ait videoları görselleri her gün saat 19.00'da twitter da yayınlayarak lafzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku ve heyecanı yaşayarak öğrenecek. 12 Mart günü öğrenciler evlerini, odalarını balkonlarını Türk Bayrağı ile süsleyerek Samsun’da bayram havası oluşturulacak. İstiklal Marşı etkinlikleri tüm hafta devam edecek. Faaliyetlere katılan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından hediyeler verilecek.

“İstiklâl Marşının 100. Yılı Kutlama Programı” 12 Mart Cuma günü saat 11.00'de Samsunmemtwitter adresinden canlı yayınlanacak. Programa farklı şehirlerinde istiklâl mücadelesinde ayrı önemi olan şehirlerden görüntülerin yer aldığı her kesimden vatandaşların seslendirdiği 100. yıla özel hazırlanan İstiklal Marşı'nın klibinin ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapacak. SemaCengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik öğretmenleri Zehra Tangaz şefliğinde seslendirdiği Oratoryo, İstiklâl Marşı ruhunu bir nebze de olsa oluşturacak. İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ebubekir Uzun, Mehmet Akif Ersoy’un haksızlık karşısında tavrını ve açık duruşunu sergileyerek kaleme aldığı "Zulmü Alkışlayamam” şiirini okuyacak. İrem Yavuz Anaokulu Kaşifler sınıfı, öğretmenleri Canan Çaykara İnan rehberliğinde hazırladıkları “İstiklâl Şairi” şiir ve “Çanakkale Geçilmez” gösterisi izlenecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Daire Başkanı Bekir Şirin 12 Mart 20.00'de “Mehmet Akif’i Anlamak” söyleşisini 300 öğretmenle gerçekleştirecek. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstiklâl Marşı, Mehmet Akif Ersoy ve bayrak temalı “İstikbalin Işığında İstiklal Marşı” dijital resim sergisi gezilecek.

