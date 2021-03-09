SAMÜ Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu Rektör Aydın: "Kariyer merkezimiz işverenler ile donanımlı mezunlarımızı bir araya getirecek”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Kariyer Merkezi, Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, SAMÜ öğrenci ve mezunlarına kariyer imkanları ve iş hayatı ile ilgili rehberlik edecek.



"Kariyer merkezimiz işverenler ile donanımlı mezunlarımızı bir araya getirecek”

Öğrenci ve mezunların kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla Kariyer Merkezi’ni kurduklarını ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Genç bir üniversite olmamıza rağmen bu merkezi hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi önemsiyorduk. Bu merkez bir yandan toplumun, şehrimizin, iş insanlarının, sanayinin, özel kuruluşların istihdam ihtiyaçlarını karşılayacak, bir yandan da öğrenci ve mezunlarımızın staj ve iş arayışlarında onlara yardımcı olacak. İşverenler ile onların ihtiyaç duyduğu evrensel ölçütlerde nitelikli, liyakatli, donanımlı, sektörlerindeki güncel gelişmeleri takip eden, parlak zihinlere sahip mezun gençlerimizi buluşturmak istiyoruz. Bunun yanında üniversite hayatları sırasında da öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamayı ve kaliteli şirketlerde çalışma ve staj tecrübeleri kazandırmayı arzuluyoruz" dedi.



“Kariyer merkezimiz toplumumuzu kalkındırmak için önemli faydalar sunacaktır”

Merkezin öğrenci ve mezunlara kariyer hedefi ve eğitim planları konularında da destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Aydın, "Mezuniyetlerinin ardından öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi aktarımını merkezimiz yapacak ve onlara meslek seçimi, iş dünyası, iş hayatı gibi konularda ihtiyacını duydukları bilgileri aktararak yardımcı olacak. Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren 'Nitelikli Bir Toplum İçin Nitelikli Üniversite' sloganıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda nitelikli bir toplum için nitelikli gençlerimizi hem kamu hem de özel kuruluşlara kazandırmayı, öğrencilerimizle bu kuruluşları bir araya getirmeyi önemsiyoruz. Üniversitenin yalnızca içine kapanmış, dışarısı ile bağlantı kuramamış izole bir mekân olması nitelikli bir toplum tasavvuru için en önemli engellerden biridir, bu engele üniversitemiz takılmayacaktır. Kariyer Merkezimizin öğrencilerimiz, mezunlarımız, şehrimiz ve toplumumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor, toplumumuzu kalkındırmak için önemli faydalar sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.