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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatın ışığında kadın

İHA

Sanatın ışığında kadın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OKTAM) düzenlediği “Sanatın Işığında Kadın” başlıklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Kovid19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) TV kanalından canlı yayınlanan ve seyirci kabul edilmeyen etkinliğe; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Rektör yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, OKTAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yılmaz, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk, OMÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan ve Arş. Gör. Senem Gürkan’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları gönüllüleri katılım sağladı.
Programın açılış konuşmalarında ilk olarak söz alan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, merkez olarak sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle yürüttükleri iş birlikleri ve gerçekleştirdikleri etkinliklerden bahsederek Kadınlar Günü mesajında “Ne yazık ki kadınları hedef alan şiddet ve cinayetlerin gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenebilmesinde; öfke kontrolünün sağlanmasının yanı sıra, kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve kadın istihdamının çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Merkez olarak gerçekleştirdiğimiz her etkinlikte üniversitetoplum iş birliğini hep önceliğimize aldık. Bu amaçla bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Üniversitemiz iş birliğiyle düzenleyerek özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımıza ulaşmayı hedefledik. Bu etkinliklerimiz içerisinde; öncelikle Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sena Sengir hocamızın organize ettiği ve 21 ülkeden 88 sanatçının katıldığı ‘Pandemide Kadın Olmak’ temalı Uluslararası Karma Sanal Sergi, üniversitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bahar Güdek hocamızın şefliğinde OKTAM Kadınlar Korosu Konseri ve ‘Pandemide Kadın Olmak’ temasıyla düzenlediğimiz öykü yarışmasının ödül töreni yer almakta. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde öncelikle verdikleri desteklerden dolayı Rektörlüğümüze, eşsiz özverileri ile hep yanımda hissettiğim akademisyen arkadaşlarıma ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise kadına yönelik şiddet haberlerine dikkat çekerken, dinimizde ve kültürümüzde kadına yönelik şiddetin yer almadığını vurguladı. Kadınlar ve annelerin bizlerin baş tacı olduklarını belirten Başkan Demir, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.
Etkinlik akışında öncelikle OMÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sena Sengir’in küratörlüğünde düzenlenen ve 21 ülkeden 88 davetli sanatçının eserlerinden oluşan Uluslararası Karma Sanal Sergi, katılımcılara hitap etti.
Ardından OMÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bahar Güdek’in şefliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen OKTAM Kadınlar Korosu Konseri hem ekran başındaki izleyicilere hem de davetli protokole güzel ve keyifli anlar yaşattı.
Etkinlikler serisinin son aşamasında da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile OMÜ OKTAM’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlemiş olduğu ve 286 kadın ile 54 erkek olmak üzere toplamda 340 yarışmacının katıldığı “Pandemide Kadın Olmak” temalı öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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