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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.(29) 6 yerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K., tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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