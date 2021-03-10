Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da geldikleri evde kadınların yan odaya geçmesini isteyen 4 kişi, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi (29) tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, Adnan K. hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi´nde meydana geldi. Adnan K., 2´si kadın, 4 arkadaşı ile evdeyken kapı zili çaldı. Adnan K. kapıyı açınca kimliği belirsiz 4 kişi içeri girdi. Bu kişiler, evde bulunan kadınlardan yan odaya geçmelerini istedi. Bir süre sonra şüphelilerden biri, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.´yi tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adnan K. gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılırken, Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-10 09:01:24
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