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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşılama bir çocuğun en önemli hakkı

İHA

Aşılama bir çocuğun en önemli hakkı

Aşılamanın insan ömrüne ve yaşam kalitesine katkı sağlayan en önemli buluşlardan biri olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, aşı sayesinde yılda 6 milyon ölümün önlendiğini vurgulayarak çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çekti.
Kovid19 salgınının yaşattığı can kaybı ve sosyal ekonomik kısıtlamaları gördüğümüzde yıllar önce insanların birçok başka hastalık karşısında yaşadıkları çaresizliğin çok daha iyi anlaşıldığını belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, “Çocukluk çağında ölümcül seyreden, bizim sadece isimlerini bildiğimiz çoğu hastalık şu an aşılama sayesinde hiç görülmemektedir. Çiçek hastalığı etkin bir aşısı olduğu için ortadan kaldırılabilmiştir. Yine çocuk felci (poilovirüs) yüksek aşılama oranlarından dolayı son 10 yıldır görülmemektedir. Ülkemizde kızamık vaka sayılarında da aşılama sayesinde ciddi düşüşler saptanmış, 2010 yılında sadece 7 olgu bildirilmişken, 20112012 yıllarında Avrupa'dan gelen olgular nedeniyle henüz aşılanmamış bir yaş altı çocuklarla, diğer yaşlardaki eksik aşılı kişilerin ağırlıklı olarak etkilendiği bir salgın yaşanmıştır. Bu nedenle ülkemiz de aşı şemasına 9 aylık bebeklere kızamık aşısı uygulaması eklenmiştir” dedi.

Aşılar sadece hastalıktan korumaz, komplikasyonlara karşı da korur
Tayvan ve Çin’de Hepatit B aşılaması sonrası karaciğer kanser hızında belirgin düşüş olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, “Aşılar yüzde 100 koruyucu değildir ama aşılanmış kişilerde hastalık şiddeti aşı olmayanlara göre daha hafif ve komplikasyonsuz seyretmektedir. Rotavirüs, suçiçeği ve boğmaca gibi hastalıklar aşılı bireylerde de olabilir ama ağır hastalık sıklığı çok düşüktür. Aşılama toplumda yüksek oranlara çıktığında enfeksiyon zincirini kırdığı için aşılı bireyler kadar aşısız bireyleri de korur. ABD'de 7 bileşenli ‘konjuge pnomokok’ aşısının bebeklere yaygın uygulanmasından sonra çocuklarda hastalık yüzde 94 azalırken aşılanmadıkları halde 50 yaş üzeri erişkinlerde de pnomokok enfeksiyonlarının görülme hızı yüzde 55 oranında azalmıştır. Aşıların içindeki katkı maddeleri konusundaki çelişkiler aşıya karşı güvensizlik oluşturmaktadır. Fakat aşı içeriğinde insan sağlığına olumsuz etkisi olacak oranlarda içerikler yoktur ve böyle bir yan etkiye dair bilimsel veriler bulunmamaktadır. Bir insan ömründe aşıdan aldığını düşündüğü katkı maddesinin çok daha fazlasını yiyeceklerinden, giyecek ve kullanım eşyalarındaki boyalardan, kozmetik maddelerinden, araba egzozundan, hava kirliliğinden almaktadır. Bu konuda aşıları suçlamak adaletsiz bir yaklaşım olur” diye konuştu.

Aşılarla otizm arasında bir ilişki bulunmuyor
Aşı ve otizm ilişkisi ile ilgili 1998 yılında ortaya atılan iddiaları araştırmak için Danimarka'da 199198 arasında doğmuş 500 bin çocuğun kayıtlarının incelendiğinin altını çizen Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, araştırmayla ilgili şu sonuçları paylaştı: “Araştırmada aşılanmış ve aşılanmamış çocuklarda otizm tanısı aynı sıklıkta bulunmuştur. 2015 yılında ABD'de 95 bin 727 çocukla yapılan bir araştırmada ise kardeşleri otizmli olduğu için daha yüksek risk grubunda olan çocuklarda bile aşılarla otizm arasında bir ilişki bulunmamıştır.”

Çocuk büyüsün diye beklenirken hastalığa yakalanılabilir
Bazı ailelerin aşıların çok küçük yaşta yapılması konusunda endişe duyduğunu da dile getiren Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, fakat aşıların hastalık açısından en riskli gruba en erken dönemde yapılmasının, o mikrop ile karşılaşmadan önce bağışıklığın gelişmesi açısından öneminin çok büyük olduğuna işaret etti. Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, “Çocuk büyüsün diye beklenirken hastalığa yakalanılabileceği ve küçük bebeklerde bu hastalıkların daha ağır ve öldürücü olduğu unutulmamalıdır. Aşılama hakkı bir çocuğun en önemli haklarından ve aile olarak bizim çocuğumuza ve topluma karşı en önemli sorumluluklarımızdandır. Salgın hastalıkların görülmediği, hasta olmaktan veya başkasına hastalık bulaştırmaktan korkmadığımız çok daha güzel günlere aşılama sayesinde ulaşabilmeyi diliyorum. Haydi çocuklar aşıya!” şeklinde konuştu.

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