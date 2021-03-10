17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada (2)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbeden Edanur Ç. (17), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde yüzünü montuyla kapatmaya çalışan Edanur Ç., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-10 12:16:33



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