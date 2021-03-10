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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik Belediyesi’nden İstiklal Marşı Okuma Etkinliği

İHA

Canik Belediyesi’nden İstiklal Marşı Okuma Etkinliği

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında İstiklal Marşı Okuma Etkinliği düzenledi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “İstiklal Marşı Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşan 518 yaş arası 100 katılımcıya kura çekimi ile 30 adet akıllı saat, 10 adet bisiklet, 10 adet tablet ve 50 adet 150 Türk lirası değerinde hediye çeki verilecek.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın katılımıyla gerçekleşecek olan kura çekimi 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 18.00’da canik.bel.tr ve Canik Belediyesi’nin tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Başkan Sandıkçı düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'mızın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması nedeniyle, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildi. Bizler de Belediye olarak, İstiklal Marşımızın anlam ve önemini vurgulamak, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve kurtuluş mücadelemizde görev alarak Türkiyemizi bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi yâd etmek istedir. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan sevgimizin bağlılığımızın daha da güçlenmesini sağlamak, geçmiş ile gelecek arasında köprü olan ve her mısrasında medeniyetimizin ortak değerleri bulunan, yüreğinde vatan, bayrak aşkı taşıyan, herkesin büyük bir heyecan ve coşkuyla okumak istediği İstiklal Marşı’mız için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu bir yarışma değil etkinlik. Dolayısıyla en güzel okuyanı belirlemeyeceğiz. Bu etkinliğimizde tüm katılımcıların kaydını alıyoruz ve hediye kazananları canlı yayında gerçekleştirilecek kura ile belirleyeceğiz. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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