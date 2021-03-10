Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da narkotik polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'torbacı' diye tabir edilen 7 sokak satıcısına yönelik eş zamanlı çalışma yaptı. Operasyonda şüphelilerin kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 821 sentetik ecza hap, 157,39 gram metamfetamin maddesi, 20,21 gram esrar maddesi, 4,37 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,35 gram kokain maddesi, 1 captagon ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL para ele geçirildi. 7 şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-03-10 14:48:20



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