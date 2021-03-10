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Mutant virüsün yayıldığı Samsun’da vatandaşlar da ev ziyaretlerinden şikayetçi Normalleşmeye en uzak il olan Samsun’da son tablo

İHA

Mutant virüsün yayıldığı Samsun’da vatandaşlar da ev ziyaretlerinden şikayetçi Normalleşmeye en uzak il olan Samsun’da son tablo

– Korona virüsü (Kovid19) vaka sayısında Türkiye birincisi olan Samsun’da vatandaşlar da ev ziyaretlerinin virüsün yayılım hızını arttırdığını söyledi.
Sağlık İl Müdürlüğü Samsun’da ve tüm ilçelerde mutant virüs vakalarının sayısının arttığını açıkladı. Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka olan Samsun, normalleşmeye en uzak il olarak da dikkat çekiyor. Çok yüksek riskli grup arasında yer alan Samsun’da valiliğin talimatı ile kalabalık cadde ve sokaklarda HES kodu uygulaması yapılıyor. Vatandaşlar da virüsün Samsun’da pik yapmasının sebebi olarak, İl Sağlık Müdürlüğünün ev, akraba ve taziye ziyaretleri tespitine katıldıklarını ifade ettiler.

“Biraz gezmeyi kıssak, akraba ziyaretlerine gitmesek, cenaze taziyelerine gitmesek bu iş çözülür”
Samsun insanının gezmeyi sevdiğini ifade eden Mehmet Togar, “Samsun’da bizim insanımız gezmeye çok alışık. Sahili seven insanlarız. Biraz gezmeyi kıssak, akraba ziyaretlerine gitmesek, cenaze taziyelerine gitmesek bu iş çözülür. Ama bizim insanımızda bu ciddiyet yok. Ne yazık ki herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla da virüs her geçen gün artıyor. İnsanların evden gerekmedikçe çıkmaması lazım. Acil işi olmayanlar çıkmasın. Buna ne yazık ki kimse uymuyor” dedi.

“Samsun’un vaka sayısında birinci olduğuna inanmıyorum”
Samsun’un vaka sayısında birinci olduğuna inanmadığını dile getiren Ayşe İkbal, "Bence sadece Samsun değil tüm Türkiye birinci sırada. Aylarca çalıştım. Hem de restoranda çalışıyordum. Virüs olmadım. Sürekli de geziyorum. Maskemi takıyorum, hijyenime dikkat ediyorum. Samsun’un vaka sayısında birinci sırada olduğuna da inanmıyorum. Ben ev ziyaretleri yapmıyorum. Ondan dolayı vaka sayısı artar mı bilmiyorum” diye konuştu.

“Ev ziyareti yapanları uyarıyorum”
Ev ziyareti yapan insanları uyardığını vurgulayan Durmuş Gökoğlan, “Virüsü zaten kimse dinlemiyor. Virüs, Karadeniz ve Samsun’da neden bu kadar yükseldi? İnsanlarımızın yüzünden. Mutant virüs Samsun’da da tüm ilçelere yayıldı. Ben şahsen hiç ev ziyaretleri yapmıyorum. Sadece dışarıda geziyorum ve öğleden sonraları da spora gidiyorum. Çevremde ev ziyaretleri yapanı görünce de uyarıyorum. İnsanlarımız maalesef ev ziyaretleri yapılmaması gerektiğini anlamıyor” şeklinde konuştu.

“Amcamın oğlunun cenazesine gitmedim”
Virüs dolayısıyla cenaze taziyesine gitmediğini belirten Hüseyin Uysal, “Virüsün Samsun’da çok olması bence şanssızlıktan. Sağlık müdürlüğümüzün virüsün ev ziyaretlerinden bulaştığı düşüncesine katılıyorum. Ben akraba veya ev ziyaretlerini çok nadir yapıyorum. 2 ay önce amcamın oğlunun ziyaretine gidemedim” açıklamasında bulundu.

“Samsun zaten her şeyde birinci sırada”
Samsun’un birçok konuda birinci sırada olduğunu ifade eden Adem Yüksel ise şunları söyledi:
“Biz gençler genelde dışarıda buluşuyoruz. Ev ziyareti şu anda sakıncalı. Samsun zaten her şeyde birinci sırada yer alıyor. Korona virüsü vaka sayısında da birinci olmasını fazla görmemek gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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