Başkan Özdemir: "İlçemiz de iki büyük restorasyon ve yenileme çalışması devam ediyor"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir," İlçemiz de iki büyük restorasyon ve yenileme çalışması devam etmekte. İnşallah bu çalışmalarda kısa sürede çalışmalar tamamlanarak gelecek nesillere emanet edilecek” dedi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Başkan Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette; Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve beraberindekiler ile ilçede Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak ilçe merkezinde bulunan Orta Cami ve Karameşe Mahallesi'nde restorasyonu devam eden Karameşe Camisi'nin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültürel mirasın korunması ve kollanması adına önemli çalışmalara imza attığını belirterek " Bizler ecdadının emanetine sahip çıkan ve değer veren bir toplumuz. Bunun en güzel göstergesi de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalardır. Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde ilçemiz de iki büyük restorasyon ve yenileme çalışması devam etmekte. İnşallah bu çalışmalarda kısa sürede çalışmalar tamamlanarak gelecek nesillere emanet edilecek" diye konuştu.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ise Havza ilçe merkezinde bulunan Orta Cami ve Karameşe Mahallesindeki tarihi camiinin onarım, restore ve yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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