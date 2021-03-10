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OMÜ’de virüse karşı iç denetim timi kuruldu Üniversitenin tüm yerleşkelerindeki ortak mekanlar kapatıldı

İHA

OMÜ’de virüse karşı iç denetim timi kuruldu Üniversitenin tüm yerleşkelerindeki ortak mekanlar kapatıldı

– Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Samsun’da artan korona virüsü (Covid19) vaka artışlarına paralel olarak ek tedbirler alındı. Üniversitede virüse karşı iç denetim timi oluşturulurken, ortak kullanım mekanlarının tamamı kapatıldı.
Samsun, Kovid19 vaka sayısında Türkiye’de birinci sırada yer alarak, normalleşmeye en uzak il olarak dikkat çekiyor. Çok yüksek riskli gurupta yer alan Samsun’da şehrin en büyük üniversitesi olan OMÜ’de de ek tedbirler alındı. Üniversitenin tüm yerleşkelerindeki ortak mekanlar kapatılırken, virüsün yayılım hızının azaltılması için üniversitenin güvenlik personelleri ve idari personellerinden oluşturulan iç denetim timi kuruldu.

“İç denetim timi oluşturduk”
Üniversitede alınan tedbirler hakkında bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Samsun’daki virüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte üniversitede de bir artış oldu. Üniversitede de kentle paralel olarak bir artış yaşandı. Bunun üzerine birtakım önlemler aldık. Kendimiz iç denetim timi oluşturduk. Bütün birimleri uyardık. Hiçbir şekilde kuralların ihlal edilmemesi konusunda binalarda özel güvenlik ve idari personelden oluşturduğumuz bir denetim mekanizması kurduk. Şu adan normal mesaiye geçtik. Toplu taşıma araçları kullanılıyor ve toplu mekanlarda çalışılıyor. Kentteki artışa bağlı olarak üniversite kendi iç önlemini aldı” dedi.

“Ortak mekanların tamamı devre dışı bırakıldı”
Tüm yerleşkelerdeki ortak kullanım mekanlarının kapatıldığını ifade eden Yavuz Ünal, “Kapanma ya da karantina durumu söz konusu değil. Bir önlem olarak tedbirler alındı. Sadece Lisans Üstü Eğitim Enstitüsünde değil tüm birimlerde önlemler arttırıldı. Herhangi bir birimin kapanma durumu söz konusu değil. Riski gördüğümüz için bulaş ortamını ortadan kaldırma çabamız var. Temaslı olanlara geçmişteki gibi uzaktan çalışma şeklinde uygulamaya gittik. Mümkün olduğu kadar ortak mekanları kullanmayı iptal ettik. Ortak mekanları kapattık. Arzu ettiğimiz teması ortadan kaldırmak. Bugün itibariyle üniversiteye ait tüm yerleşkelerde teyakkuz oluşturduk. Virüsle mücadele kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve kurumu korumak istiyoruz. Ortak mekanların tamamını devre dışı bıraktık. Kendimizi koruyarak şehre yük olmak değil de şehrin yükünü kaldırmak istiyoruz. Virüs ile mücadelede radikal kararlar almış olduk” diye konuştu.

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