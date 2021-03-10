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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı

– Samsun Büyükşehir Beledisi Mart ayı komisyon toplantısında Samsun Su ve Kanalizasyon İşleri (SASKİ) Genel Müdürlüğü yatırımları için toplamda 146 milyon TL kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesi teklifi komisyondan meclise havale edildi.
Komisyon toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. 45 gündem maddeli toplantıda SASKİ yatırımlarına ilişkin kredi kullanımı maddeleri de yer aldı.
Gündemin 6. maddesinde, “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2 Mart 2021 tarih ve 9831 sayılı; SASKİ Genel Müdürlüğü’nün Selahattin Ereren 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve Şube Müdürlüklerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme temini, 2. kısım düktil boru ve ek parça alımı ve içme suyu tesisleri için jeneratör alımı işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den toplam 46 milyon TL kredi kullanımına ilişkin garanti verilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi” ele alındı.
Sonrasında 7. maddede ise “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2 Mart 2021 tarih ve 9830 sayılı; SASKİ Genel Müdürlüğü’nün muhtelif yatırım projeleri ve bu projeler kapsamında mal ve malzeme alımları işi kapsamında İller Bankası A.Ş.’den 100 milyon TL gayri nakdi kredi kullanımına ilişkin garanti verilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi” görüşüldü.
Toplamda 146 milyon TL kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesini içeren 2 teklif komisyondan meclise havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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