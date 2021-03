Büyükşehirden anlamlı sergi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kent Müzesi'nde “Cumhuriyet'in Yetiştirdiği Kadın İlkler Sergisi” açıldı.

“Cumhuriyet'in Yetiştirdiği Kadın İlkler” isimli sergide ilk Türk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'dan, ilk kadın Vali Lale Aytaman' a, seçilmiş ilk kadın muhtar Gül Esin'den, Türkiye'nin ilk kadın tiyatro ve sinema sanatçısı Neyvire Neyir'e kadar 49 kadına yer verildi. Sergi bu ay sonuna kadar açık kalacak.

Kendi alanlarında ilkleri gerçekleştiren başarılı kadınların yer aldığı serginin tüm kadınlara ilham olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak da pek çok çalışmamızda Samsunlu Hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Kadınlarımızın her alanda varlığını güçlendirerek yaptığımız tüm proje, yatırım ve hizmetlerde onların azminden ve gücünden yararlanıyoruz. Cumhuriyetimizin yükselmesinde, demokrasimizin gelişmesinde ve kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasında eğitimli, çalışkan, özgür düşünceli Türk kadınlarımıza büyük görevler düşüyor" dedi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını da vurgulayan Başkan Demir, "Kadına yönelik şiddeti önlemenin birinci kuralının eğitim olduğunun bilinciyle, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim birinci önceliklerimiz arasında. Çocuklarımızın, gençlerimizin gönüllerine sevgi tohumları ekerek, iyi şartlarda eğitim görmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz ve özellikle de kız çocuklarımızın eğitimine önemli destekler sağlama gayretindeyiz. Tüm bu gayretlerimizle birlikte, kadınlarımızın daima hak ettiği güzel günleri görmesini temenni ediyor, kadına karşı işlenen her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu yineliyorum” diye konuştu.

