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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavak Merkez Camii destek bekliyor

İHA

Kavak Merkez Camii destek bekliyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yapımı 5 yıldır süren ve bittiğinde ilçenin en büyük ibadethanesi olacak cami inşaatı için hayırseverleri desteğe davet etti.
Samsun’un Kavak ilçesinde yapımı tam beş yıldır devam bin 200 kişilik Merkez Camii hayırseverlerin desteğini bekliyor. Cami Dernek Başkanı Erdoğan Yolaydın, "Kavak ilçemize çok güzel bir eser kazandırıyoruz ama bitmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyoruz” dedi.
Dernek Başkanı Erdoğan Yolaydın, Kavak’ın 19 Mayıs Mahallesi’nde 650 metrekaresi kapalı 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve içinde Kur'an kursları, şadırvan, konferans salonu, dinlenme alanları, kütüphane ve otopark gibi pek çok sosyal donatının yer alacağı Merkez Cami’nin tamamlandığında bir örnek teşkil edeceğini ve belirtti. Yolaydın, "Camimizin yapımına beş yıl önce başladık. Bitmesi anlamında artık sona yaklaştık fakat inşaatı devam ettirmek için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Biz inşaatı bu aşamaya kadar getirdik fakat borçlarımızı ödeyebilmek ve mevcut çalışmaları devam ettirmek kendi imkânlarımızla mümkün değil. Bunun için halkımızın desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.
Cami inşaatını gezerek Dernek Başkanından inşaat hakkında genel bir bilgi alan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Sarıcaoğlu, “Cami Dernek Başkanımız Sayın Erdoğan Yolaydın ve ekibi özverili çalışmalarıyla camii inşaatını buraya kadar getirebilmişler. Kendilerine emekleri için çok teşekkür ederiz. Ancak Camimizin bitmesi ve bu yaz ibadete açılması için hayırsever Kavaklıların desteğine ihtiyaç var. Bin 200 kişi kapasitesi ve sosyal donatıları ile bittiğinde büyük bir eser olacak olan bu güzel çalışmaya tüm hemşerilerimizi destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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