Türkiye, Terme ile okumayı sürdürüyor

"Terme İle Kitap Oku Türkiyem" kampanyasının ilk etabında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Terme İle Kitap Oku Türkiyem" kampanyası devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve online söyleşilerde ödül kazananlar hediyelerini Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un elinden aldı. Mayıs ayına kadar sürecek proje kapsamında onlarca tablet ve binlerce kitap dağıtılmaya devam edecek.



Hedef kitabı sevdirmek

"Terme İle Kitap Oku Türkiyem" projesi kapsamında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Terme Belediyesi arasında Türkiye geneli kitap okuma ve okuryazar buluşmaları organizasyonları düzenlenmesi adına imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve 973 ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine "Terme İle Kitap Oku Türkiyem" kampanyası ile kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.



İlk etap tamamlandı

81 il ve 973 ilçede bulunan tüm lise, ortaokul ve ilkokullarda öğrencilerin katıldığı proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, "Samsun Okuma Vakti’, ‘Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap’ hareketleri kapsamında Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak planladığımız 'Terme İle Kitap Oku Türkiyem' projesiyle ülkemizdeki tüm öğrencilere kitap okumayı sevdirmek için yola çıktık. Proje boyunca 20 yazarımızın kitaplarını okuyarak, yazarlarımızla online olarak söyleşiler gerçekleştiriyor. İlk etabı sona eren söyleşi ve yarışma programının ardından tablet ve kitap kazanan öğrencilerimizin hediyelerini ulaştırdık. Yine internet üzerinden 'Okumayazma Beceri Atölyeleri' devam ediyor. Projeye katılan öğrencilerimiz kitaplar üzerinden yapılacak sınavlara giriyor ve dereceye giren öğrencilerimize bin kitap ve 60 tablet bilgisayar hediye edeceğiz. Proje ile ilgili bütün bilgilere www.termeilekitapokutürkiyem.com adresinden ulaşabilirler" diye konuştu.



Projeye yoğun ilgi

Terme İle Kitap Oku Türkiyem isimli projenin ülke genelinde yoğun ilgi gördüğünü dile getiren İlçe Müdür Ersoy, "Projemiz amaçladığımız gibi ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Ankara, İstanbul, Kütahya, Diyarbakır, Kocaeli, Bitlis, Batman gibi illerden online söyleşilerimize katılarak hediye kazanan öğrencilerimizin hediyeleri geçen hafta kargoya verildi. Yine Çarşamba Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Mustafa Özdemir ve Bafra Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Mehmet Ali Katipoğlu ile birlikte bu ilçelerimizde hediye kazanan öğrencilerimize kitaplarını ve hediyelerini taktim ettik. Projemize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Kılıç başarı diledi

Projeye destek olmaktan çok memnun olduklarını dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ülkemizi arzuladığımız seviyeye taşıyabilmemiz için gençlerimizin çok okuyarak kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu yolda onlara destek olabilmek için ilçe müdürlüğümüzün kampanyasına destek veriyoruz. Kampanyaya her geçen gün artan ilgi beni çok mutlu ediyor. Bugün kampanyamızın ilke etabında başarılı olanlara hediyelerini verdik. Hepsini kutluyorum. Salgının, çocuklarımızın eğitimini sekteye uğratmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye özen gösteriyoruz. En kısa zamanda her şeyin normale dönmesini ve okullarımızın çocuk sesleriyle şenlenmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.