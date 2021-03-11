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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100. yıl anısına Mehmet Akif Ersoy kitabı

İHA

100. yıl anısına Mehmet Akif Ersoy kitabı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, “100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” kitabı hazırladı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bastırılan kitabın lansmanı, akademisyenlerin katılımı ile yarın SBB TV’nin “İstikbalden İstiklale Giden Yol" programında yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kalıcı bir eser bırakmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Kurtuluş Savaşı yıllarında şair Mehmet Akif Ersoy’un Anadolu halkının milli mücadeleyi kazanacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine, özverisine, Türk halkının Hakk’a, ulusunun bağımsızlığına, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirdiği şiir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunarak alkışlarla ulusal marş kabul edildi. O tarihten bu güne kadar 10 kıtadan oluşan milli marş, 1 asırdır her platformda coşkuyla okunmaya devam ediyor.
Müzisyen Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bir kitap hazırladı. Tarihçiler, sanat tarihçileri ve edebiyatçılardan oluşan 10 kişilik komisyonun yoğun araştırmaları ve titiz çalışmasıyla tamamlanan ‘100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’ kitabı, milli şairin hayatından kesitlerin yanı sıra şiirin nasıl yazıldığını anlatıyor. Kitapta ayrıca çok sayıda tarihi belge ve önemli bilgilere de yer veriliyor.
Tanıtımı 12 Mart 2021 Cuma günü saat 20.00’de SBB TV’nin Youtube kanalında canlı yayınlanacak ‘İstikbalden İstiklale Giden Yol’ konulu şehir konuşmaları programında yapılacak. “100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” kitabı, ardından her kesim tarafından okunması için makul fiyatla kitap evlerinde satışa sunulacak.
İstiklal Marşı’nın 100. yılına armağan olarak hazırlanan kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kalıcı bir eser bırakmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kitapta Mehmet Akif Ersoy’un yaşam serüvenini, kişiliğini, faaliyetlerini, şiirin ortaya çıkış ve yazılış süreçlerini net bir biçimde ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Demir, “23 Nisan 1920 günü Ankara’da yayınlanan ‘Hakimiyeti Milliye’ gazetesini transkripsiyon olarak yeniden bastık ve insanımıza armağan ettik. Kendimizi kalıcı ve iz bırakan bir eser bırakmak mecburiyetinde hissederek, neler yapabileceğimize ilişkin komisyon kurarak günler süren mütalaalar gerçekleştirdik. 100 yıl öncesine ışık tutmak maksadıyla ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’ adlı eseri yazdık. Bu kitap, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Mehmetçiğimiz ve Mehmet Akif’e küçük de olsa bir vefa borcu ödeme adımıdır” dedi.
İçerikle ilgili de bilgi veren Başkan Demir, “Kitapta yalnızca İstiklal Marşı’nın yazılış süreci ele alınmadı. Bu süreci doğuran olaylar ve kişiler üzerinde durularak tarihsel arka plan derinleştirilerek verilmeye çalışıldı. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’e ilişkin diğer pek çok kıymetli kaynaktaki en önemli eksikliklerden biri de Mehmet Akif’in anlatılıp İstiklâl Marşı’na kısmen değinilmesi veya tam tersidir. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’in tam olarak kavranabilmesi için her eser ayrı irdelendi. Sonuçta kitabımızı okuyacak okurlarımız, hem İstiklâl Marşı’nın mahiyeti hem de Mehmet Akif’in yaşamına ilişkin pek çok bilgiyi ve belgeyi bir arada bulabilecek. Millî Mücadele’nin mahiyeti, İstiklâl Marşı’nın hangi koşullarda kaleme alındığı ve Mehmet Akif’in bu süreçte ne şekilde roller üstlendiğini pek çok arşiv belgesi, fotoğraf, gazete ve dergilerden yapılan taramalarla siz okurlarımızın istifadesine sunuyoruz“ ifadelerini kullandı.
Öte yandan yarın akşam Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube kanalında da ‘100.Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif. İstiklalden İstikbale Giden Yol’ programı canlı olarak yayınlanacak. Şehir Konuşmaları programı çerçevesinde yapılacak yayına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla ve Dr. Muhammed İkbal Güler katılacak. Saat 20.00’de başlayacak programın moderatörlüğünü de Prof. Dr. Selçuk Çıkla yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve halkın birçok kesiminin katılımı ile seslendirilen İstiklal Marşı da sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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