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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucudan 10 yıl ceza alıp tutuklandı

İHA

Uyuşturucudan 10 yıl ceza alıp tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan S.Ö. bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz olarak yargılanan S.Ö. yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, S.Ö.'nün kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan S.Ö. mahkeme tutuklama müzekkeresi yazıldıktan sonra tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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