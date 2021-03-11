Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

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Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği N.K.'yi (48) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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