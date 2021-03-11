3. Lig: Çarşambaspor: 3 - Somaspor : 3

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında karşılaştığı Somaspor ile 33 berabere kaldı.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Deniz Sercan Akgül xxx, Harun Reşit Güngör xxx, Recep İlker Kor xxx.
Çarşambaspor: Eren xxx, Oğuzhan xxx, Ahmet xxx (Ceyhun dk. 74), Serhan xxx, Veysel xxx (Kemal Sabri dk. 69 xx) , Abdulkadir xxx, Erhan xxx (Mertcan dk. 87 ?), Tugay xxx (Mete Han dk. 69 xx), Cihat xxx, Muhammet Mustafa Doğan xxx, Rıdvan xxx (Metin dk. 87 ?)
Somaspor: Muharrem Tunay xxx, Melih xxx, Oğuzhan xxx, Uğur xxx (Ali dk. 82 ?), Muhammed Öztürk xxx (Kadir dk. 90+3 ?), Nurettin xxx, Onur xxx, Hakan xxx, Enes xxx, Özcan xxx (Yılmaz dk. 90+3 ?), Umut xxx (Eren dk. 90+3 ?)
Goller: Tugay (dk. 32), Serhan (dk. 80), Oğuzhan (dk. 89) (Çarşambaspor), Onur (dk. 51), Muhammet Öztürk (dk. 56), Enes (dk. 67) (Somaspor)
Sarı kartlar: Veysel, Ahmet, Oğuzhan, Erhan (Çarşambaspor), Nurettin (Somaspor)
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