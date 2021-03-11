Esnaf odasından berber ve kuaföre denetim

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Samsun Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyeleri berber ve güzellik salonlarında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ‘haftalık tematik denetim’ konulu genelge kapsamında Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri genelge kapsamında her gün farkı alanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimlerde bulunan oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından esnaflar hijyen, maske ve mesafe konularında uyarılarak maske dağıtımı gerçekleştirdiler.

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