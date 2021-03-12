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Covid-19'u yenen doktor: 'Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı' diye dua ettim

DHA

Covid-19'u yenen doktor: 'Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı' diye dua ettim


Yaprak KOÇERMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da özel bir hastanede görev yapan 23 yıllık Dahiliye Uzmanı Dr. Volkan Konya (47), yakalandığı Covid-19'u yenip, sağlığına kavuştu. Görevine dönen Dr. Konya, "Tedavi sürecinde 'Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı' diye dua ettim" dedi.
Kentte özel bir hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Volkan Konya, geçen yıl 29 Ekim´de rahatsızlandı. Ağır halsizlik, ateş, üşüme, titreme, terleme şikayetleri görülen Konya´nın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastaneye yatırılan Konya'nın durumu bir süre sonra ağırlaştı. Ateşi düşürülemeyen ve ağır nefes darlığı yaşayan Konya'ya iki defa immün plazma verildi. 10 gün sonra hastaneden taburcu olan Uzm. Dr. Volkan Konya'ya 18 gün sonra yapılan koronavirüs testi negatife çıktı. 2 ay sonra görevine geri dönebilen Uzm. Dr. Volkan Konya, bu süreçte yaşadıklarını anlatıp vatandaşlara 'tedbiri elden bırakmayın' çağrısında bulundu.
'KRİTİK 36 SAAT GEÇİRDİM'
Hastanede tedavisi sırasında çok kritik bir 36 saat yaşadığını söyleyen Uzm. Dr. Konya, "Ağır halsizlik, ateş, üşüme, titreme, terleme bulgularıyla birlikte kolumu kaldıramayacak şekilde sabah uyandım. Tomografimde akciğerlerimde tutulum olduğu, kan değerlerimde de hafif yükselme olduğu belirtilerek hastaneye yatışım yapıldı. 10 gün hastanede yattım. Hastanedeki 3 ve 4'üncü günlerim çok kötüydü. Bir dua ettim 'Allah'ım alacaksan çektirmeden al' şeklinde. O kadar kötü bir şey ki kendinizi kaybediyorsunuz tamamen. Elinizi, kolunuzu kaldıramıyorsunuz. Nefes almakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Her şeyi yaşıyorsunuz, hissederek görüyorsunuz. Acılar içerisinde ne olduğunun farkında bile değilsiniz süreç sizi nereye götürecek bilmiyorsunuz. Ben 3'üncü günün sonunda bir plazma aldım sonra bir defa daha plazma verildi. Onunla birlikte toparlanmaya başladım. Toparlanmasaydım eğer plazmaya yanıt vermeseydim süreç benim için daha kötü seyredecekti" dedi.
'NÖBETÇİ HEMŞİRE ARKADAŞIM 'NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM' DEDİ
Hastanede tedavi gördüğü kritik süreçte olanları tam hatırlayamadığını dile getiren Uzm. Dr. Volkan Konya, "O gün nöbetçi olan hemşire arkadaşım sabahında bana; 'Ben sizin için hiçbir şey yapamadım. Ağlayacaktım neredeyse' dedi. Hakikaten ateşimi düşüremediler. O kadar kötü bir süreç yaşadım. Böyle bir virüs gerçeği var, biz bu virüs gerçeğinin farkına varamıyoruz, ona üzülüyorum. Ben de ölen meslektaşlarımdan, sağlıkçılardan ya da bir yakınımızdan herhangi biri olabilirdim. Şu an konuşuyorsam bana ikinci bir şans verilmiştir diye düşünüyorum. Hiçbir hastalığım yok, hiçbir kötü alışkanlığım yok sigara dahil, kendisine çok dikkat eden, beslenmesine özen gösteren, hayat şartlarına, yaşam şekline dikkat eden bir insanım. Tedbir alacağız ki bir şeylerden korunabilelim. 36 saatin bana verdiği mesaj 'dikkat etmene rağmen hasta oldun' demek ki biraz daha dikkat etmem gerekiyordu" dedi.
'DOYAMIYORSUNUZ NEFESE'
Hastanede kaldığı süreçte kolunu bile kaldıracak gücünün olmadığını belirten Dr. Konya, "Nefes alamıyorsunuz, yetmiyorsunuz, doyamıyorsunuz nefese. Bunun bir süresi solunum yetmezliği ve sonrasında makineye bağlanıyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz bu bambaşka bir şey. Kasım, karnım, belim ağrıyor, onlar bambaşka şeyler. Bu, bunun çok çok ötesinde. Ben ateş nedir bu hastalıkta öğrendim. Nefes almanın kıymeti nedir, kas, eklem ağrıları nedir ben bu hastalıkta öğrendim. Ama öğrenmeye gerek yok, çünkü bazı öğrenenler kaybediyor hayatlarını. Tedbirimizi elden bırakmayalım" uyarısında bulundu.
'ARKADAŞLARIMIN ADINI HATIRLAYAMADIM'
Hastaneden çıktıktan sonra 8 gün daha evde karantinada kaldığını ve sonrasında Covid-19 testinin negatife döndüğünü dile getiren Uzm. Dr. Volkan Konya, "O dönemde hala yürüyüşlerimde zorlanıyordum. Yürüyüşümün sonunda son adımları atarken nefesimin yetmediğini hissediyordum. İsimleri unutmaya başladım, arkadaşlarım isimlerini hatırlayamadım. Haftada 3 kitap bitiren biriydim, o dönemde kitap okuyamadım. Almadı zihnim, anlayamadım, idrak da zorluklar yaşadım. Bunların hepsini tecrübe ettim. O zaman şunu anladım ki bu hastalık beni gerçekten çok yıpratmış. Toparlanma sürecimde uzun olacak, yeniden kitap okumaya rahat rahat nefes almaya 2 ayın sonunda ulaştım" diye konuştu.  
'BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN'
İnsanların tedbir alarak bu hastalıktan uzak durabileceklerini belirten Uzm. Dr. Konya, "Toplumda şöyle bir algı var 'Bana bir şey olmaz' Bunu kestiremezsiniz ki. Emin olun ben hastalık başladığında 'Bu hastalığı geçiririm ama herhalde grip gibi geçiririm' diye düşünüyordum hekim olarak. Hastalık beni yerden yere vurdu. Oradan kalktım çok şükür. Ama bunu bilemiyorsunuz garantisi yok. Mecidiye, İstiklal Caddesine gidin, halini görün. Sabah erken saatlerde işe geliyorum tıka basa yol dolu. Tedbiri elden bırakmamız lazım. O nefesi alamamanın ne demek olduğunu bilmediğimiz için yaşamadığımız için zannediyoruz ki 'Bize bir şey olmaz' Bize bir şey olmaz demeyin size çok şey olur. Hayatınızı kaybedersiniz" dedi.
'2 AY SONRA 'İYİYİM' DİYEBİLDİM'
Uzm. Dr. Volkan Konya, Covid-19 nedeniyle genç yaşlı demeden birçok kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Bu insanlar boşuna ölmüyor. Bu süreci ben de yaşadım ve ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Acılar içerisinde geçen bir süreçti. Kendimi ancak iki ay sonra 'iyiyim' dediğim pozisyonda buldum. Sonra aşılarımı da oldum. Yine çift maske kullanarak görevime devam ediyorum hem kendim korunuyorum hem de karşımdaki insana bir şey bulaştırmamak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-12 08:16:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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