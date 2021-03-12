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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cipin çarptığı cami imamı hayatını kaybetti

İHA

Cipin çarptığı cami imamı hayatını kaybetti

Samsun’da yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine gitmek için yol kenarında yürüyen imam, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde bulunan Gökçeli Yukarı Mahalle Camii İmam Hatibi Hasan Coşkun'a, yatsı namazı sonrası cami cemaati ile eve giderken plakası tespit edilemeyen bir cip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cami imamı Hasan Coşkun ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 acil ambulans ekipleri Hasan Coşkun’u Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 61 yaşındaki Hasan Coşkun, hayatını kaybetti.
Hasan Coşkun’un vefat haberini alan Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Çarşamba Devlet Hastanesine giderek yakınlarına başsağlığı diledi. Kaza sonucu Coşkun’un vefat haberini alan cami cemaati de büyük üzüntü yaşadı.
Hasan Coşkun’un Ordu’nun Ünye nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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