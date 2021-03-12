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Rektör Ünal: “Diş Hekimliği Fakültesi üniversite tercih sıralamasında ilk üçte yer almalı” Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim revizyonu başladı

İHA

Rektör Ünal: “Diş Hekimliği Fakültesi üniversite tercih sıralamasında ilk üçte yer almalı” Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim revizyonu başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Diş Hekimliği Fakültesi’nin üniversite tercih sıralamasında ilk üçte yer alması için farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.
Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette Türkiye’yi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarına Diş Hekimliği Fakültesi ile devam etti.
Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Emine Şen Tunç ve Doç. Dr. M. Cihan Bereket katıldı.
Toplantıda OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgilendirici bir sunum yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, fakültenin misyonu, insan kaynağı, fiziki imkânları, uygulama alanları, yeterlilikleri, güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken kısımları ile ilgili veriler paylaşarak görüşlerini bildirdi.
Fakültenin öğrenci ve akademik personel sayısı, başarı yüzdesi, Türkiye sıralaması ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavındaki (DUS) başarısına dair açıklamalarda bulunan Dekan Prof. Dr. Nilüfer Özkan, “Yabacı uyruklu öğrenci sayımızda da son beş yıldır devam eden bir artış var. Türkiye genelinde mezun verebilecek durumda olan 71 Diş Hekimliği Fakültesi arasında ise fakültemiz, DUS başarı sıralamasında 7. sırada. Ayrıca 2018 ve 2019 yılı DUS birincileri de OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu” dedi.

“Öğrencilerimiz hasta çeşitliğine ve klinik deneyime sahip”
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, beklenen mesleki donanım ve tecrübeyle mezun olması için eğitici ve öğrenci merkezli bir eğitim programı oluşturduklarını kaydeden Dekan Özkan, “Bölgenin en donanımlı ve en modern Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ne sahip olmamız, öğrencilerimize hasta çeşitliliği ve klinik deneyimi açısından büyük avantaj sağlıyor. Hasta çeşitliliği ve klinik deneyim, fakültemizin en güçlü yanlarından biri. Bunun yanında genel anestezi ve ameliyathaneye sahip nadir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinden biriyiz. Bu imkânlar sayesinde engelli vatandaşlarımızı da tedavi edebiliyoruz. Ayrıca genel eğitim imkânlarımız ve fiziki koşullarımız öğrenci kapasitemiz için yeterli. Öğretim üyelerimiz akademik gelişimini tamamlamış durumda ve kalite yönetim sistemine uygun olarak müfredatımızı düzenli aralıklarla güncelliyoruz. Akreditasyon süreçlerimizi de başlattık” şeklinde konuştu.

“Diş Hekimliği Fakültesi’nin üniversite tercih sıralamasında ilk üçte yer alması için farkındalık oluşturulmalı”
OMÜ’nün üniversite tercih sıralamasında ilk üçte yer alması gerektiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise “Öğrenci dostu güvenilir bir kentte olması, nezih ve güzel bir kampüsünün bulunması sebebiyle ilk 3’te değerlendirilmesi gereken bir üniversiteyiz. OMÜ Diş Hekimliği’ne baktığımızda da fakültenin öğrencinin ilk üç tercihinde yer alma oranının yüzde 7 civarında olduğunu görüyoruz. Bizim bu oranı ilk bir yılda yüzde 15’e, daha sonraki süreçte de en az yüzde 35’e kadar yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için önümüzdeki dönemde Diş Hekimliği Fakültesi’ni ve diğer birimleri tanıtacak kısa videolar çekmeyi planlıyoruz. Fakültemizle ilgili farkındalık oluşturmamız lazım. Güçlü bir fakülteye sahip olduğumuzu ve elimizdeki imkânları göstermeliyiz. Böylelikle öğrencinin ilk üç tercihi arasına girme oranımız da yükselecektir. Ayrıca öğrencilerimizin kendini fakülteye ve OMÜ’ye ait hissetmesi için de ciddi bir oryantasyon programı yapılması şart” ifadelerini kullandı.

“Kapalı alanlardaki sirkülasyonu mümkün olduğunca azaltacak bir sistem kurulmalı”
Pandemi süreci ve sonrası için, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi’nin eğitim, tedavi ve hasta kabul sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Rektör Ünal “Pandeminin ardından eski normale döneceğimizi düşünmüyorum. Bu nedenle bu doğrultuda yeni bir sistem çalışması yapılması gerekiyor. Amacımız kapalı alanlardaki sirkülasyonu mümkün olduğunca azaltacak bir sistemin bir an önce kurulması. Bu dönem de bunun için bir fırsat. Hastanın randevu alırken dijital ortamda bilgilerini girebileceği ve hekimin bu bilgilere doğrudan ulaşabileceği bir sistem oluşturabilirsek hastanın hastanede kalım süresini de düşürebiliriz” şeklinde konuştu.
Diş Hekimliği Fakültesi akademik personelinin, fakültenin eğitim, klinik ya da proje süreçlerinden en az bir tanesine katkı sunması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Fakültemizin akademik personelinden beklentimiz OMÜ patentli materyal üretmesi, ders materyallerinin diğer fakülteler tarafından kullanılacak kadar güçlü olması ve istihdamı destekleyecek proje üretmesidir” ifadelerini kullandı.
Diş Hekimliği Fakültesinin genç, dinamik ve uyumlu bir kadrosunun yanında kalite odaklı bir eğitim anlayışı olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, fakültenin ölçme ve değerlendirme sisteminde somut bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.
Yabancı öğrenci sayısındaki artışın, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni uluslararası alanda tercih edilir konuma taşıdığını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak da hedeflerinin fakültenin fiziki ve akademik donanımını yükseltmek olduğunu söyleyerek bu konudaki görüş ve önerilerini bildirdi.
Genel bir değerlendirme ve eğitim revizyonuyla ilgili alınan kararların ardından toplantı sona erdi.

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