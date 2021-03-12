Kaybedenin olmadığı yarışma

Samsun 19 Mayıs Belediyesi’nin İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediği yarışmalarla ve pandemi döneminde öğrencileri yalnız bırakmayan 19 Mayıs Belediyesi yine kaybedenin olmadığı bir yarışma düzenledi. İlçedeki öğrencileri kapsayan ve son başvuru tarihi 8 Mart 2021 saat 19.21 olan yarışmada ortaokul öğrencileri çektikleri videolarla İstiklal Marşı’nı okurken, lise öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy’un “Zulmü Alkışlayamam” şiirini seslendirdi. 19 Mayıs Belediyesi’nin bip ve watsapp hatlarına gönderilen videolar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kurulan komisyonca değerlendirildi.

Ortaokul öğrencilerine yönelik, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması’nda Tekel İsmail Çolak Ortaokulu öğrencisi İrem Bayhan birinci, Kösedik Ortaokulu’ndan Hasret Hancı ikinci, Atatürk Ortaokulu’ndan Haticenur Hacıoğlu ise üçüncü olarak tablet ödülü kazanırken, lise öğrencilerine yönelik ise Mehmet Akif Ersoy’un Zulmü Alkışlayamam Şiiri Okuma Yarışması’nda 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri Hasan Mutlu Yeşilyurt birinci, Nilay Aydın ikinci ve Ayça Melek Aksoy ise üçüncü olarak bisiklet ödülü kazandı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere spor ayakkabısı hediye edildi.

Yarışmada kaybedenin olmadığını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bizler de milli şairimizi anmak ve İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı anısına öğrencilerimizin dikkatini çekmek için bu şekilde bir yarışma düzenledik. 12 Mart 1921’de kabul edilen, bugün 100. yılını kutladığımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘2021’in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olması dolayısıyla da ayrı bir öneme sahip olan yarışmamızda kaybeden hiçbir öğrencimiz yok. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.

Ödüller İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve okul müdürlerinin katılımıyla başkanlık makamında öğrencilere teslim edildi.

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