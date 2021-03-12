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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfekle yaralama şüphelisi tutuklandı

İHA

Tüfekle yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 ay önce tüfekle yaralama olayına karışan şüpheli, çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde mahkemece tutuklandı.
6 Ocak 2021 tarihinde Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.K.(37), tartıştığı D.K’ya tüfekle ateş etmişti. Açılan ateş sonucu bacağına ve beline isabet eden saçmalarla yaralanan D.K. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
'Silahla yaralama ve tehdit' suçlarından aranan H.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan H.K, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk adildi.
Şüpheli, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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