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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murzioğlu: “Kurallara uyalım, sağlıklı günlere kavuşalım”

İHA

Murzioğlu: “Kurallara uyalım, sağlıklı günlere kavuşalım”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin üyelere yaptığı çağrıda, “Samsunlu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu düşük riskli mavi kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs kriterlerine göre, “çok yüksek riskli” sayılan kırmızı kategorideki iller arasında yer alan Samsun’da salgına karşı tedbirlerin en yüksek seviyeye çıkartıldığını belirten Murzioğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın 14 maddelik genelgesinden oluşan, dinamik denetim modeli kapsamında, valilik tarafından bulaş riskini azaltabilmek ve yayılımını önleyebilmek amacıyla başta açık alanlar ve açık olan işyerleri sıkı denetim altına alınmıştır. İşyerlerine yapılan denetimlerde, işyerlerinin girişinde ateş ölçümünün yapılıp yapılmadığına, işyeri girişinde görünürde ve rahatlıkla ulaşılabilecek dezenfektan kitinin bulunup bulunmadığına, işyeri içerisinde personel ve müşteriler tarafından maske kullanılıp kullanılmadığına, işyeri çalışanlarınca genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, işyeri dışarısında ve içerisinde mesafe kuralına uygun bekleme sırası işaretinin olup olmadığına, iş yeri içerisinde ve dışarısında alınacak tedbirlere ilişkin uyarı levhalarının ve afişlerinin mevcut olmadığı gibi kurallara bakılmaktadır. Üyelerimizin hem herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları ve hem de toplum sağlığı bağlamında bulaş riskinin asgari seviyeye düşürmek için kurallara uymasını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

“Kurallara uymamız elzemdir”
Toplum sağlığı bağlamında bulaş riskinin asgari seviyeye düşürmek için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirten Başkan Murzioğlu, “Zor günler maalesef devam ediyor. Getirilen kısıtlamalar maalesef ticari ortamı olumsuz ölçüde etkiliyor. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bir kısmı faaliyetlerine kısıtladı. Bu işletme sahiplerinin çoğu eşimiz, dostumuz yakınımız. Yüz yüze geldiğimiz, selamlaştığımız semtlerimizi zengin kılan işletme sahiplerimiz. Biz mücadeleyi aksattıkça hepimiz geleceğimizden kaybediyoruz. Süreç normalleştiğinde alışkanlıklarımıza devam etmek istiyorsak kurallara uymamız kaçınılmaz bir elzemdir. Pandemi sürecinde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci ancak kurallara uyarak, birbirimize destek olarak aşabiliriz. Birbirimize omuz vererek, pandeminin oluşturduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Herkesi kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak. İnşallah kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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