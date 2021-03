Samsun Valiliği’nden camilerde 'korona' açıklaması “Tedbirlere sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak eksiksiz bir şekilde uymamız halinde başarıya ulaşabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım”

Samsun Valiliği, korona virüs haritasında kırmızı renkli ‘çok yüksek riskli’ şehirler arasında bulunan Samsun’un görünümünü ‘mavi’ye döndürmek ve sosyal hayatı bir an önce normalleştirmek için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Samsun Valiliği tarafından il genelindeki tüm camilerde cuma hutbesinin ardından korona virüsle ilgili açıklama yapıldı. İmamlar tarafından okunan açıklamada, “Geçtiğimiz mart ayında bütün dünyayı etkisine alan korona virüs hastalığıyla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik; komşularımızdan, eşimizden, dostumuzdan uzak kaldık. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere, pandeminin başından itibaren valiliğimizin koordinasyonunda hepimizin sağlığı ve güvenliği için özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Elbette, bu sabır ve fedakârlık gerektiren mücadelede kamu görevlilerimizin olduğu gibi bizlerin de çok önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Virüsün mutasyona uğramasının da etkisiyle ülkemiz genelinde vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçebilmek, bu mücadeleden daha az kayıp ve daha az acıyla çıkabilmek için öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına her zamankinden çok daha hassasiyetle riayet etmemiz gerekmektedir. Bu dönemde, eşdost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretleri bir süre daha ertelemek zorundayız. Cenazelerde 30 kişi sınırının aşılmamasına dikkat etmek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak korona virüs haritasında kırmızı renkli çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan ilimizin görünümünü maviye döndürmek ve sosyal hayatımızı bir an önce normale döndürmek açısından zorunlu görünmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Devam eden aşılama çalışmaları da bu zorlu süreçte hepimiz için bir umut olmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan aşılama programına göre sırası gelen vatandaşlarımız aşı olmak için Alo 182’den veya merkezi hekim randevu sistemi (MHRS)den randevu alarak aşılarını yaptırabilmektedir. Randevu almakta zorluk yaşayanlarımız ise aile hekimlerinden, ilçe sağlık müdürlüklerinden, akraba, eşdost ve yakınlarından, biz din görevlilerinden ve mahalle muhtarlarından yardım alabilirler. Tedbirlere sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak eksiksiz bir şekilde uymamız halinde başarıya ulaşabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Allah’ın izniyle bu musibetten en kısa sürede kurtulacağımıza inanalım ve tedbiri elden bırakmayalım.”

