Havza’da marketler denetlendi

Havza’da dinamik denetim ekibine dahil olan Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Başlayan kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte oluşturulan dinamik denetim ekibine dahil olan Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetim ve bilgilendirme yapıldı. Yapılan denetimlerde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek anlık olarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) Uygulamasına anlık olarak işlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pandeminin başladığı ilk günden bu yana çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan sürece geçildi. Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği önemli bir etken. Bu amaçla dinamik denetim süreci başladı. Bizler de oluşturduğumuz ekipler ile denetimlerimize başladık. Yapılan denetim sonuçları anlık olarak İSDEM uygulamasına yüklenmekte. İşletmecilerimizin konuya göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ederim” dedi.

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