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Demirtaş: “Samsun’umuzu kırmızıdan maviye çevirmenin gayreti içinde olmalıyız”

İHA

Demirtaş: “Samsun’umuzu kırmızıdan maviye çevirmenin gayreti içinde olmalıyız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun’umuzu kırmızıdan maviye çevirmenin gayreti içinde olmalıyız” dedi.
Başkan Necattin Demirtaş, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'u ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yakın zamanda korona virüs hastalığına yakalanan yaşam mücadelesini kazanarak görevine dönen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'u makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş ve Oruç ziyaret esnasında, ülkenin sağlık sorunu haline gelen koronavirüse yönelik kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sohbet gerçekleştirdi.

“İyileşmeyi yakalamak hepimizin elinde”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizin sağlıkla ilgili birçok konusunu konuşma ve değerlendirme fırsatı bulduk. İyileşmeyi yakalamak ve devam ettirmek hepimizin elimizde. Asla taviz vermememiz gereken maske, mesafe ve temizlik, hepimiz için hayati derecede önemli. Eğer herkes bunu vatandaşlık görevi olarak kabul eder ve kurallara uyarsa, şehrimiz riskli iller sıralamasında gerilere düşecektir. Bu dönemde bizleri yalnız bırakmadınız; desteğiniz bize güç verdi. Ben Sayın Başkanımız Necattin Demirtaş’a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Pandemiyle her alanda mücadelemiz devam edecek”
Misafirperverliğinden dolayı Oruç'a teşekkür ederek, kendisine ve personellerine çalışmalarında başarılar dileyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Şehrimiz ve sağlık sektörümüzün en iyi noktada olabilmesi için pandemi ile mücadelemize İlkadım Belediyesi olarak katkımızı dün olduğu gibi yarın da devam ettireceğiz. Sahada tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın kurallara uymaları konusunda uyarıda ve bilgilendirmelerde ve denetimlerde bulunuyor. İşletmelerimizin çalışmasının devamlılığını sağlamak için topyekun maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere pandemiyle mücadele kurallarına harfiyen uymayı kesintisiz sürdürmeliyiz. Hep beraber, Samsun’umuzu kırmızıdan maviye çevirmenin gayreti içinde olmalıyız” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, Muhammet Ali Oruç'un yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak bir hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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