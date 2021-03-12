Terör örgütü propagandasına adli kontrol

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Samsun'da "sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sosyal medya hesabı üzerinden "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle N.K. (48) adlı kadını yakaladı.

Gözaltına alınan N.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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