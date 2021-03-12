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Kırmızı alarm veren Samsun’da birçok yere HES kodu zorunluğu getirildi Samsun’da ek korona virüsü tedbirleri

İHA

Kırmızı alarm veren Samsun’da birçok yere HES kodu zorunluğu getirildi Samsun’da ek korona virüsü tedbirleri

– Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüsü (Covid19) vaka sayısına sahip olan Samsun’da birçok yere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi, ek tedbirler alındı.
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç. Dr. Zülkif Dqğlı başkanlığında Kovid19’a karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Samsun’da Kovid19 salgını ile ilgili alınacak yeni tedbirlerin görüşüldü.
Yapılan son toplantıda Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilimizde salgının etkilerini en aza indirmek, vatandaşlarımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen konularda yeni tedbirler alınarak uygulanmasına karar vermiştir. Bu kapsamda ilimiz geneli kamu kurum ve kuruluşlarının (sağlık hizmet sunucuları ve eğitimöğretim kurumları hariç) mesailerinin toplu taşımadaki yoğunluğun önlenmesi amacıyla 09:0012:30 ve 13:0017:30 şeklinde düzenlenmesine, ilimizde yapılan filyasyon ve denetim çalışmalarında Kovid19 hastası olduğu tespit edilen kişinin, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nun ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’yı düzenleyen 195. maddesine göre işlem tesis edilmesine, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre en az 860 TL ve en fazla 3 bin 469 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmasına, Şehirler arası yol güzergahında bulunan restoran, lokanta gibi yemeiçme yerlerinin Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 127 ve 128 sayılı toplantılarında alınan tedbirlere riayet etmelerine, alınan kararlara riayet etmediği tespit edilen iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre en az 860 TL ve en fazla 3 bin 469 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmasına, ilk, orta ve lise dereceli eğitimöğretim kurumlarında, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin okul başlangıç ve bitiş saatleri arasında okul bahçesi dışına çıkmalarının okul idarelerince yasaklanmasına, okul idarelerinin konuyla ilgili gerekli tedbirleri almasına, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 9 sayılı toplantısında alınan kararla faaliyetleri 15 Mart 2021 tarihine kadar durdurulan özel beden eğitimi ve spor salonlarının/tesislerinin faaliyetlerinin durdurulma süresinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına, cenazelerin defnedileceği mezarlıkta kılınacak cenaze namazlarında ve cenaze defin işlemleri sırasında, cenazelere katılacak kişi sayısı ( en fazla 30 kişi ) ile ilgili denetimlerde uygulanacak tedbirlerin ilgili Kaymakamlıklarca muhtarlar ve din görevlilerine bizzat tebliğ edilmesine, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından cenaze törenleri için kurulan taziye çadırlarının kurulmasına izin verilmemesine, ilimizde düzenlenecek nikah şeklindeki düğünlerde süre ve katılacak kişi sayısı denetimlerinin kolluk kuvvetleri ve ilgili mahalle muhtarları tarafından yapılmasına, merkez ilçeler ve diğer ilçelerimizde, ilgili belediyelerce park, bahçe ve sahil şeritlerinde yer alan dinlenme yerlerindeki bank gibi oturma yerlerine kullanılmaması amacıyla pandemi kurallarına uygun olacak şekilde (topluluk halde bulunmanın önleneceği ve fiziksel mesafenin korunacağı şekilde) şerit çekilmesine, ilimiz ve ilçelerimizin çeşitli yerlerinde reklam amacıyla kullanılan bilboardlar ve raket panolarda ilgili, sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde olmak üzere, ilgili kurumların Kovid19 salgını ile ilgili toplumun genelini ilgilendiren konularda uyarıcı, bilgilendirici görsel materyalleri kullanmalarının sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Yeni alınan tedbirlere de değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimizde bulunan zincir marketler ve zincir mağazaların personelinin ve müşterilerin mağaza/market girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin sağlanmasına, ayrıca yapılan sorgulama sonuçlarının her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerine bildirilmesine, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saat dilimlerinde zincir ve büyük marketlerin otoparklarının kullanıma kapatılmasına, il merkezinde bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali ve ilçelerimizdeki şehirlerarası otogarlarda (ilçe otogarları) otogar/terminal girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin sağlanmasına, ayrıca yapılan sorgulama sonuçlarının her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerine bildirilmesine, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES kodu sorgulamasının yapılmasına, ilimiz ve ilçelerimizin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma noktalarının sayıca artırılmasına, yapılan denetimlerde araç içinde bulunan kişilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin sağlanmasına, ilimiz ve ilçelerimizde merkezden bağlı mahalli bölgelere gidişlerde, mahalle gibi girişlerinde ilgili yerel yönetimlerin kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla HES kodu sorgulaması yapmalarına, yapılan sorgulama sonucunda riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir.”

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