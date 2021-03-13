Başkan Demir: "Bizim test sayımızın yüksek olmasının bu tabloda bir etkisi var" Parklardaki banklara şerit çekildi, oturma yasaklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritası göre kırmızı renkli ’çok yüksek riskli’ illerden biri olan Samsun’da vaka sayıları tedirgin ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son 2 aya kadar Samsun iyi bir durumdaydı. Sağlık İl Müdürümüzle de konuşuyoruz, bizim test sayımızın yüksek olmasının da bu tabloda bir etkisi var" dedi.

27 Şubat5 Mart tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi’nde en çok vaka görülen il Samsun oldu. Bu tarihler arasında Samsun’da tespit edilen vaka sayısı 4 bin 724 kişi olarak kayda geçti. İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Samsun’da günlük 5 bin 500 test yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da artan vaka sayılarını değerlendirdi. Samsun’un bölge merkezi konumunda olması ve test sayısının yüksekliğine dikkat çeken Başkan Demir, "Pandemi süreci 1 yılı doldurdu. Son 2 aya kadar Samsun iyi bir durumdaydı. Sağlık İl Müdürümüzle de konuşuyoruz, bizim test sayımızın yüksek olmasının bir etkisi var. Samsun’un bölge merkezi olması etkiliyor. Bir de her ilden burada akrabaları olan var. Gurbetçisi de çok olan bir şehir. Kavşak noktası olmasının da etkisi var. Mutasyonlu virüsünde etkisiyle vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bizim İl Pandemi Kurulu ile kararları alıp sıkı sıkı denetimleri ve mevcut durumu değerlendiriyoruz. Tedbirlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Bildiğimiz gibi özellikle maske kullanımı, mesafe ve hijyen çok önemli. Özellikle Samsun’daki vakalarda aile içi bulaş çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Aşılama oranında Samsun çok iyi gidiyor. Ekiplerimiz Sağlık İl Müdürlüğümüz çok çok iyi çalışıyor. Filyasyon ekiplerimiz çok aktif bir şekilde sahada. Karadeniz’de vaka sayılarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sanıyorum iklimin de hızlı yayılımda etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Tekrar bir pik durumundayız, düşüşü bekliyoruz" diye konuştu.



Ek tedbirler

Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüsü vaka sayısına sahip olan Samsun’da birçok yere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi, ek tedbirler alındı. Alınan ek tedbirlere göre Samsun'da bulunan zincir marketler ve zincir mağazaların personelinin ve müşterilerin girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferleri sağlanacak. Alınan bir diğer ek tedbire göre ise parklarda ve sokaklarda bulunan banklara şerit çekilerek oturulmasına yasak getirildi.

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