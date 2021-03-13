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Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar; o anlar kamerada

DHA

Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar; o anlar kamerada


Hakan AKGÜNTolğa BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişilik grup, durdurdukları minibüsün sürücüsü A.C.'yi (46) dövüp, bıçakla yaraladı. Sürücü tedaviye alınırken, saldırganlardan 2´si yakalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. A.C. yönetimindeki 55 ACB 354 plakalı minibüs yol verme tartışmasında, otomobildeki bir grup tarafından durduruldu. Otomobilden inen 4 kişi yol ortasında A.C.'yi bıçaklayıp, sopalarla darp etti. Saldırıda 6 yerinden bıçaklanan A.C., çevredekiler tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, saldırgandan 2'sini gözaltına aldı, 2 kişinin ise arandığı belirtildi. 
Bu arada saldırı anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2021-03-13 11:17:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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