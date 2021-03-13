Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yakakent Asmapınar yolunda meydana geldi. Sinop' a konfeksiyon işçilerini taşıyan Fahri Bedir yönetimindeki 55 TK 704 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ağaca çarparak durdu. Yaralılardan minibüs sürücüsü Fahri Bedir, minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Kurt, Bakiye ikiz, Ayşe Kır, Ünzile Demirel Bafra Devlet Hastanesi'ne, Gülnur Yavuz, Selma Aydemer, Seda Karabulut, Özkan Uzunay, Derya Uzunay Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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